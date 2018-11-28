В Японии пилота не пустили на рейс из-за превышения уровня алкоголя в крови

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Японские пилоты продолжают употреблять алкоголь в преддверии полетов, несмотря на ужесточение контроля со стороны авиакомпаний, что стало в среду причиной задержки авиарейса в префектуре Кагосима. Как подтвердили РИА Новости в авиакомпании JAC, превышение нормы алкоголя в крови у капитана одного из самолетов стало причиной задержки на час рейса на остров Якусима.

Задержка была вызвана необходимостью найти замену пилоту, который не мог быть допущен к полету.

"Да, это правда", — сообщили по телефону в офисе JAC в Кагосиме. Каких-либо подробностей в авиакомпании представить отказались.

JAC относится к группе авиакомпаний при японском авиаперевозчике JAL, который как минимум 12 раз с августа прошлого года задерживал авиарейсы из-за того, что ее пилоты находились под влиянием алкоголя, как сообщила ранее газета "Майнити".

Случаи повышенного содержания спирта в крови пилотов были выявлены после того, как авиакомпания обязала их проходить тесты на алкоголь с помощью новых датчиков с трубкой, данные которых фиксируются в онлайн-режиме.

Установленная в JAL норма алкоголя в крови пилотов составляет не более 0,1 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, и им запрещено пить спиртное позже, чем за 12 часов до полета.