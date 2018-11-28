Кандидат от республиканцев победила на выборах в сенат от штата Миссисипи

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Кандидат от республиканцев Синди Хайд-Смит победила на выборах в сенат США от штата Миссисипи, прогнозирует телеканал Fox News, исходя из данных предварительного подсчета.

Согласно данным обработки 75% голосов, Хайд-Смит набирает 55,9% голосов, а ее соперник от Демократической партии Майк Эспи – 44,1%.

Президент США республиканец Дональд Трамп уже поздравил Хайд-Смит на своей странице в Twitter с "большой победой", отметив, что "мы все Вами очень гордимся".

Специальные выборы в сенат США от штата Миссисипи проходили во вторник, тогда как основная часть голосования на промежуточных выборах в конгресс страны прошла 6 ноября. По их итогам республиканцы сумели сохранить контроль над сенатом, заняв там 52 места.

Таким образом победа представительницы Республиканской партии упрочит позиции "слонов" в новом составе сената – они будут иметь 53 места.

При этом в палате представителей республиканцы контроль утратили.