В Тихом океане у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду в Тихом океане на севере Японии к югу от острова Хоккайдо, на суше максимальная сила подземных толчков не превышала трех из семи баллов японской шкалы, сообщает центральное метеорологическое управление Японии.

По его данным, эпицентр находился к востоку от берегов префектуры Аомори главного японского острова Хонсю. Угрозы цунами не возникло, информируют сейсмологи. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Магнитуда оценивает мощность высвобождения энергии при землетрясении и отражает максимальную амплитуду сейсмических волн. Однако она не дает возможности судить о силе воздействия подземных толчков на объекты на поверхности Земли по мере удаления от эпицентра, поэтому в Японии используется собственная семибалльная система.

Более пяти лет назад, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками берег накрыла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС.