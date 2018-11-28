"Скоро выборы": читатели немецких СМИ — о военном положении на Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Немецкие СМИ, в том числе издания Die Welt и Die Zeit, написали о введении Киевом военного положения после инцидента с нарушением украинскими кораблями российской границы в Керченском проливе. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.

Ранее в понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

Многие пользователи выразили мнение, что введение военного положения связано с низким рейтингом Порошенко и его желанием отсрочить предстоящие выборы.

"Кто от этого выиграет? Скорее всего, Порошенко и его олигархи!", — написал Egoldr.

"Очевидно, что олигарх Порошенко хочет отвлечь от коррупционных дел. На Украине выборы президента и рейтинг Порошенко в настоящее время, согласно опросам, составляет едва ли пять процентов", — отметил Frank R. в комментариях под статьей газеты Die Welt.

"В марте выборы. У миллиардера, согласно опросам, девять процентов рейтинга. И с введением военного положения он укрепляется", — выразил мнение Rafael K.

"Украина намеренно нарушает границу России с помощью военных кораблей, сейчас продавливает военное положение, а одиозный пятипроцентный Порошенко теперь не должен являться на выборы весной следующего года, но виновата, конечно, Россия", — отметил Hans M.

В то же время некоторые читатели обвинили власти России и Украины в ведении "политических игр", от которых страдают обычные люди.

"Великие и могучие играют в свои сюрреалистичные игры. Население подстрекается дезинформацией и пропагандой к братоубийству. Как во всех войнах. "Маленькие люди" всегда становятся жертвами", — поделился мнением Martin B.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, нарушив при этом 19 и 21 статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Корабли зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

В результате против нарушителей было применено оружие. Все три корабля были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.