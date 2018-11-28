Суд в Эквадоре отклонил апелляцию экс-президента Корреа

МЕХИКО, 28 ноя – РИА Новости. Эквадорский суд отклонил во вторник апелляцию экс-президента страны Рафаэля Корреа, представленную его адвокатами, в связи с решением о его привлечении к судебному разбирательству по делу о похищении человека.

Как сообщает портал Comercio, судья пришел к выводу, что апелляция противоречит принципу законности и не может быть удовлетворена. Сам Корреа находится сейчас за границей.

Речь идет о деле по похищению в 2012 году в Колумбии депутата Рафаэля Бальды. Еще в июле национальный суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента Корреа по требованию генпрокуратуры. Тогда же судья решил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) о необходимости поимки и экстрадиции бывшего главы государства.

В начале ноября СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.