У арестованной в США Бутиной ухудшилось состояние здоровья

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Состояние здоровья россиянки Марии Бутиной, которая 67 дней находится в одиночной камере в тюрьме в США, ухудшилось, сообщили в посольстве РФ.

"На днях россиянка была переведена на режим административной сегрегации. Администрация тюрьмы отказывается сообщить причины дискриминационных мер. Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В дипмиссии сообщили, что во внеочередном порядке посетили Бутину, которая уже провела 67 суток в полной изоляции, что является превышением лимитов, установленных так называемыми "правилами Нельсона Манделы" – это минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными.

"Выразили протест руководству тюрьмы в связи с ужесточением условий содержания обвиняемой по надуманным политическим основаниям россиянки… Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы. Это не может не отразиться на ее подготовке к судебному заседанию 19 декабря. Направили ноту протеста в госдепартамент. Требуем скорейшего освобождения Марии Бутиной", — отмечается в сообщении.

По данным защиты россиянки, она уже содержалась в одиночном заключении в тюрьме в Вашингтоне. После перевода в центр содержания в Александрии ее вновь поместили 21 ноября в одиночное заключение, где она находится уже шесть дней. Причиной стало то, что она дала телефон своего адвоката сокамернице, хотя ни в каком формальном нарушении Бутину не обвиняли.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".