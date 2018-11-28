Никарагуа назвали ложными обвинения США в отношении своего вице-президента

МОНТЕВИДЕО, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Никарагуа назвало ложными обвинения США в отношении вице-президента страны Росарио Марии Мурильо де Ортеги и советника президента по национальной безопасности Нестора Монкада Лау.

"Решительно отвергаем вмешательство и интервенционистскую политику империалистической североамериканской державы против Никарагуа… Мы объявляем недопустимыми, несущественными, неуважительными, ложными и незаконными все обвинения", — заявило правительство.

США во вторник ввели санкции против первой леди и по совместительству вице-президента Никарагуа Росарио Марии Мурильо де Ортеги. Кроме того, под санкции попал советник президента Даниэля Ортеги по национальной безопасности Нестор Монкада Лау. Ранее представитель администрации США сообщил журналистам, что Вашингтон вводит санкции против этих людей за коррупцию и нарушения прав человека.

В рамках недавнего Ибероамериканского саммита, прошедшего в Гватемале, глава МИД Испании Жозеп Боррель высказался за международные санкции против Никарагуа, а в августе группа конгрессменов США попросила президента Дональда Трампа ввести санкции против чиновников Никарагуа за нарушение прав человека во время массовых протестов в стране, которые начались в апреле этого года.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщила, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек, из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру — 198 погибших.