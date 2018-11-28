Жители Латвии стали свидетелями "снежной грозы"

РИГА, 28 ноя – РИА Новости. Жители Риги вечером во вторник могли наблюдать редкое для этого времени года природное явление – "снежные" гром и молнию.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, вспышка молнии и раскат грома были зафиксированы над Ригой и Юрмалой в районе 11 часов вечера.

Свидетелем этого явления стали как рядовые жители страны, так и первые лица государства.

"В античных трагедиях гром и молния были признаком того, что боги на Олимпе злятся на людей за их шалости", — написал в своем аккаунте в Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

В сообщении государственной пожарно-спасательной службы Латвии в Twitter отмечается, что "снежная" гроза над столицей не привела к возгораниям и не вызвала чрезвычайных происшествий.

Гроза в поздние осенние и зимние месяцы — достаточно редкое природное явление.