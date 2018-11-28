Минфин США оштрафовал Cobham за сотрудничество с "Алмаз-Антеем"

ВАШИНГТОН, 28 ноя – РИА Новости. Минфин США оштрафовал компанию Cobham на 87,5 тысячи долларов за нарушения антироссийских санкций, в частности, за сотрудничество его бывшей дочерней компании с Aeroflex/Metelics с дочкой российского "Алмаз-Антея", говорится в документе на сайте ведомства.

"Cobham Holdings, Inc. ("Cobham"), компания, базирующиеся в Арлингтоне (Вирджиния), от имени ее бывшего филиала, Aeroflex/Metelics, Inc.("Metelics"), согласилась выплатить 87,5 тысяч долларов в рамках улаживания потенциальной гражданской ответственности по трем нарушениям, связанным с соблюдением закона о санкциях в связи с Украиной", — говорится в документе.

В рамках внутреннего расследования Cobham выяснила, что дочка "Алмаз–Антея" — "Алмаз-Антей Телекоммуникации" (ATT) — трижды приобрела радиолокационное оборудование. На момент совершения сделки ATT не была внесена в санкционный лист, однако она на 51% принадлежала "Алмаз-Антею", что автоматически добавляет компанию в список санкций.

По завершении внутреннего расследования Cobham сообщила об его итогах минфину США. Стороны договорились о выплате штрафа в размере 87,5 тысячи долларов. Общий объем сделок с дочкой "Алмаз–Антея", согласно документу, составил 1,12 миллиона долларов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.