Трое обвиняемых в мошенничестве в США ждут экстрадиции из других стран

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноя — РИА Новости. Трое из восьми граждан России и Казахстана, обвиняемых в крупном мошенничестве в США, задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии и ожидают экстрадиции, остальные пять на свободе, говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

"Овсянников был арестован в прошлом месяце в Малайзии, Жуков был арестован в начале этого месяца в Болгарии, Тимченко был арестован в начале этого месяца в Эстонии, все в соответствии с временными ордерами на арест, выданными по просьбе Соединенных Штатов. Они ожидают экстрадиции. Остальные обвиняемые на свободе", — говорится в документе.

По делу проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко.