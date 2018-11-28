Британия и Франция открыли центр по борьбе с преступностью на границе

ЛОНДОН, 28 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Новый британо-французский координационно-информационный центр открылся во французском Кале для более эффективной борьбы с преступностью на границе, говорится в переданном РИА Новости сообщении МВД Великобритании.

"В рамках центра пограничная служба будет тесно и круглосуточно работать с пограничной службой Франции, чтобы помогать предотвращать незаконные попытки пересечь общую границу, чтобы способствовать обмену в режиме реального времени развединформацией между британскими и французскими ведомствами с целью борьбы с приграничной преступностью, чтобы работать над предотвращением угроз общественной безопасности на приграничной инфраструктуре, обеспечивать анализ транспортных потоков по Ла-Маншу", — говорится в сообщении.

Также центр будет заниматься идентификацией, преследованием и разоблачением организованных преступных группировок, стоящих за незаконными попытками мигрантов добраться до британского берега на маленьких лодках.

Центр создан в рамках двустороннего договора между Великобританией и Францией о совместном решении проблем с безопасностью на границе. Великобритания в соответствии с договором инвестировала дополнительные 44,5 миллиона фунтов стерлингов в обеспечение безопасности на границе.