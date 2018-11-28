Ливан потребовал от Японии внести ясность по делу об аресте Карлоса Гона

БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Басиль вызвал посла Японии в Бейруте Матахеро Ямаготчи, чтобы тот дал пояснения в связи с арестом гендиректора Renault и руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который является гражданином Ливана, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления ведомства.

"Судьба Гона сильно интересует ливанскую общественность", — сообщается в коммюнике.

"МИД следит за ходом разбирательства всеми возможными способами и хочет быть уверенным, что работа над делом идет при полной прозрачности, согласно установленным законам и при координации с Францией и всеми заинтересованными странами и со всеми компетентными органами Ливана", — отмечает ливанское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Ливана отметили, что располагают информацией об обстоятельствах задержания Гона, которые вызывают множество вопросов и требуют ответов. Басиль попросил как можно скорее закончить следственные мероприятия, уважая все права задержанного.

Карлос Гон был арестован в прошлый понедельник по подозрению в том, что декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 год оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). У прокуратуры есть подозрения, что он лично давал указания об этом одному из членов совета директоров, также арестованному в понедельник Грегу Келли. В воскресенье СМИ сообщили о первых показаниях Гона. Карлос Гон заявил следствию, что у него не было умысла в сокрытии доходов.