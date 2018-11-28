Госдеп не сообщает, обсуждал ли Помпео с властями Эквадора выдачу Ассанжа

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт отказалась во вторник сообщить, обсуждал ли госсекретарь Майк Помпео с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией возможную выдачу основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"У меня нет никакой информации для вас на этот счет. Не воспринимайте это как утвердительный ответ", — сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча Помпео и Валенсии состоялась в понедельник.

О наличии обвинений против Ассанжа стало известно после того, как помощник генпрокурора Келлен Дуайер обратился в суд с заявлением, не связанным с делом Ассанжа. В документе, в частности, говорилось, что в связи со "сложной личностью обвиняемого и публичностью, которая окружает это дело, не существует другой процедуры, которая может сохранить конфиденциальным тот факт, что Ассанжу уже были предъявлены обвинения".

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынуждает его с 2012 года укрываться в посольстве Эквадора в Лондоне.