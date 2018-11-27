Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной работе на правительство РФ, требует перевести ее на общие условия содержания из одиночного заключения, говорится в документах суда.

По данным защиты, Бутина уже содержалась в одиночном заключении на протяжении 67 дней, когда находилась в тюрьме в Вашингтоне. После перевода в центр содержания в Александрии ее вновь поместили 21 ноября в одиночное заключение, где она находится уже шесть дней. Причиной стало то, что она дала телефон своего адвоката сокамернице, хотя ни в каком формальном нарушении Бутину не обвиняли.

"Для заключенных, которые отделены в административном порядке для одиночного заключения в центре содержания в Александрии, жизнь полна лишений. Эти заключенные закрыты внутри клетки из стали размером с парковочное место, лишены сколько-нибудь значительных контактов с людьми и не имеют никаких аудиовизуальных ощущений на протяжении 22 часов в сутки — и так каждый день, без обозримой даты освобождения", — говорится в ходатайстве защиты.

Защита приводит мнение минюста США, что подобное наказание должно применяться "редко, справедливо, с разумными ограничениями", а также "никогда не должно быть решением по умолчанию".

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".