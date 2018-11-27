Болтон не хочет слушать запись с убийства Хашукджи из-за незнания арабского

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности заявил, что ему нет необходимости слушать аудиозапись расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, поскольку для этого нужно знание арабского языка.

"Я не слушал ее. И, полагаю, я должен спросить вас: почему вы думаете, что мне следовало это сделать это? Что бы я понял из нее?" — сказал он во вторник журналистам.

Он обратился к журналистам с вопросом, многие ли из присутствующих говорят по-арабски.

"Я имею в виду, что если бы они говорили по-корейски, я бы понял из этого не больше. Я могу прочитать расшифровку", — продолжил Болтон.

Он заверил, что читал перевод того, что было зафиксировано на пленке.

"Люди, говорящие по-арабски, слушали пленку. Они дали нам содержание того, что там было. Я не говорю по-арабски. Я вполне удовлетворен тем, что мы знаем с пленки, и это было отражено в решении президента. А он озвучил свою позицию предельно ясно", — сказал Болтон.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.