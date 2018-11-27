Трамп не намерен увольнять спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" Роберта Мюллера, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Расследование идет не первый год. Если бы президент хотел это сделать, он сделал бы. У него нет таких намерений", — ответила она на вопрос журналистов, есть ли у Трампа намерения уволить спецпрокурора. "Все, что мы не раз повторяли, что никакого взаимодействия не было (с РФ)", — подчеркнула она.

Ранее Трамп не раз обвинял Мюллера в бесполезном расследовании и "нанесении масштабного вреда американскому правосудию".

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.