Болтон назвал темы переговоров Путин и Трампа на G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. В повестке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я думаю, (будут обсуждаться) все вопросы, которые у нас есть в сфере безопасности, контроля вооружений, региональные вопросы, включая Ближний Восток", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме. "Я думаю, это будет полный спектр тем, продолжение их переговоров в Хельсинки", — отметил он.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. Также официально о предстоящей встрече заявил Белый дом.

G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.