Болтон назвал темы переговоров Путин и Трампа на G20

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. В повестке переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. Также официально о предстоящей встрече заявил Белый дом.
G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.