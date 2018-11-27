Стали известны подробности обвинений против россиян Любишиных в США

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане РФ Владимир Любишин-старший и Владимир Любишин-младший, которых Венгрия отказалась экстрадировать в США, обвиняются в американском суде в поставках наркотиков, а также в попытке продать оружие, включая средства ПВО, говорится в обвинительном заключении.

Любишины проходят по делу вместе с третьим обвиняемым, Хамитом Насирлиоглу.

В обвинительном заключении, которое предоставил РИА Новости минюст США, говорится, что Любишины в 2016 году многократно встречались с работающими под прикрытием агентами Управления США по борьбе с наркотиками, которые выступали в качестве потенциальных покупателей. Встречи с тремя агентами проходили в трех различных странах, которые в документе не названы. Любишины вступили в сговор с целью поставки в США крупной партии кокаина, а также продажи потенциальным наркодилерам оружия, включая ракеты ПВО, которые должны были использоваться для защиты торговли наркотиками, утверждается в обвинительном заключении.

Агенты Управления США по борьбе с наркотиками (DEA) представились Любишиным как члены мексиканского наркокартеля, уточнило ведомство в отдельном документе суда. Более того, Любишины показали агентам США склад в неназванной стране, где хранились пулеметы, ракеты ПВО различных модификаций и боевые машины десанта, говорится в документе. Среди оружия, которое намеревались продать подозреваемые, названы противотанковые ракеты и гранатометы, автоматы и ручные гранаты. Любишины даже подписали соглашение с лже-наркодилерами на поставку оружия общей суммой в 2 миллиона долларов. Оружие российского производства предполагалось поставить в Мексику для охраны поставок наркотиков, сообщают агенты DEA.

Обвинение предъявлено по четырем пунктам: ввоз наркотиков в США, попытка ввоза наркотиков в США, сговор с целью владения оружием для торговли наркотиками и сговор с целью приобретения и провоза противовоздушных ракет.

Любишиным грозит многолетнее тюремное заключение, если американский суд признает их виновными. Однако, согласно информации госдепартамента США, Венгрия отказалась выдать их США и вместо этого экстрадировала обоих в Россию.

Госдеп выразил разочарование решением Венгрии и заявил, что оно вредит сотрудничеству правоохранительных органов двух стран.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия проведёт тщательное расследование деятельности российских граждан.