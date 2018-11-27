Стали известны подробности обвинений против россиян Любишиных в США

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Граждане РФ Владимир Любишин-старший и Владимир Любишин-младший, которых Венгрия отказалась экстрадировать в США, обвиняются в американском суде в поставках наркотиков, а также в попытке продать оружие, включая средства ПВО, говорится в обвинительном заключении.
В обвинительном заключении, которое предоставил РИА Новости минюст США, говорится, что Любишины в 2016 году многократно встречались с работающими под прикрытием агентами Управления США по борьбе с наркотиками, которые выступали в качестве потенциальных покупателей. Встречи с тремя агентами проходили в трех различных странах, которые в документе не названы. Любишины вступили в сговор с целью поставки в США крупной партии кокаина, а также продажи потенциальным наркодилерам оружия, включая ракеты ПВО, которые должны были использоваться для защиты торговли наркотиками, утверждается в обвинительном заключении.
Обвинение предъявлено по четырем пунктам: ввоз наркотиков в США, попытка ввоза наркотиков в США, сговор с целью владения оружием для торговли наркотиками и сговор с целью приобретения и провоза противовоздушных ракет.
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