Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев для предотвращения провокаций

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных ФРГ Хайко Маасом призвал его оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций, сообщает МИД России.

"В развитие состоявшейся накануне беседы по телефону между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждались события, спровоцированные незаконным пересечением кораблями ВМС Украины российской границы в Керченском проливе 25 ноября", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем сказано, что российский министр на основании фактов подчеркнул, что "провокационные действия были спланированы украинскими властями в нарушение норм международного права". "Киев осознанно создал угрозы и риски для безопасного движения судов по акватории Черного моря, для жизни членов экипажей кораблей ВМС Украины", — отмечает МИД РФ.

"Германской стороне адресован призыв оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре", — говорится в сообщении.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

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