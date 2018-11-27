Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Правозащитники в Белоруссии сообщили во вторник, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Семена Бережного, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых "черных риэлторов".
"Координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуду 27 ноября стало известно, что исполнен смертный приговор Семену Бережному, который был приговорен к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года", — говорится в сообщении на сайте незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" со ссылкой на информацию, полученную от родственников Бережного.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. По данным Верховного суда Белоруссии, в 2017 году белорусскими судами было вынесено пять смертных приговоров.