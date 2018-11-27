Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Правозащитники в Белоруссии сообщили во вторник, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Семена Бережного, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых "черных риэлторов".

Ранее Могилевский областной суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум фигурантам так называемого дела "черных риэлторов", еще двое, в том числе женщина, получили 22 и 24 года лишения свободы. По данным следствия, преступления совершались с 2009 по 2015 год, в этот период пропали без вести шесть человек. Согласно обвинению, "черные риэлторы" находили одиноких людей, которые были зависимы от алкоголя или имели долги за коммуналку, уговаривали их продать или разменять жилье, после чего убивали. Тела убитых позже были обнаружены закопанными в безымянных могилах на сельских кладбищах.

"Координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуду 27 ноября стало известно, что исполнен смертный приговор Семену Бережному, который был приговорен к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года", — говорится в сообщении на сайте незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна" со ссылкой на информацию, полученную от родственников Бережного.

В сообщении отмечается, что в этом году комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Бережного и направил Белоруссии "запрос о принятии временных мер до вынесения комитетом окончательного решения". "Правозащитники надеялись, что Республикой Беларусь все-таки будут приняты временные меры о приостановлении исполнения смертной казни до рассмотрения обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН", — говорится в сообщении центра "Весна".

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в ПАСЕ. По данным Верховного суда Белоруссии, в 2017 году белорусскими судами было вынесено пять смертных приговоров.