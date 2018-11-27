В Косово прокомментировали бойкот Приштины сербскими общинами

БЕЛГРАД, 27 ноя – РИА Новости. Отставка глав муниципалитетов на севере Косово и отказ местных сербов от взаимодействия с косовско-албанскими властями является непродуктивным решением и вредит отношениям между национальными общинами, написал спикер косовского парламента Кадри Весели в Facebook.

Главы сформированных в результате диалога Белграда и Приштины муниципалитетов с сербским большинством на севере Косово и Метохии – северная Косовска-Митровица, Лепосавич и Зубин-Поток — подали во вторник в отставку из-за действий Приштины. Депутаты местных представительных органов власти приняли декларацию о прекращении деловой коммуникации с косовско-албанскими властями, укомплектованные сербами судебные органы на севере края также приостановили работу. Днем в Косовска-Митровице прошла массовая мирная акция протеста с участием около 10 тысяч человек.

"Отставка четырех градоначальников северных муниципалитетов республики является поспешным решением, вредным для жителей муниципалитетов, а также для отношений между общинами в Косово", — написал председатель заксобрания самопровозглашенной республики в соцсети.

"Призываю граждан на севере показать сдержанность, спокойную и сбалансированную реакцию на ситуацию, возникшую в последние дни", — указал он.

Нынешний спикер парламента, бывший полевой командир албанских отрядов, добавил, что самопровозглашенная республика заявляет "о своей решимости уважать права и интересы каждого гражданина" и решать проблемы через политический диалог. Косовские власти, по его словам, "будут и впредь делать максимум для улучшения межнационального сосуществования".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.