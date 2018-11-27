В НАТО призвали Россию и США к диалогу по ДРСМД

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призвала Россию и США начать обсуждение договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник заявлял, что Россия уведомила США, что ракета 9М729, которая вызывала беспокойство, не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД. Он отметил, что Москва в духе доброй воли сообщила американской стороне реальные временные рамки "испытательной деятельности" в отношении ракеты 9М729, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания, хотя такая прозрачность и не требуется согласно ДРСМД.
"Давайте сядем и поговорим об этом. То, что мы увидели вместо этого, это пять лет каменной стены… Несколько недель назад я была очень рада, когда услышала, что министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия сосредоточила свое внимание на ответах на вопросы администрации, которые она направила ей в июне о ракете. Это отличный первый шаг. Давайте сядем и начнем говорить друг с другом о том, что вызывает обеспокоенность США. И конечно, у России есть право на то, чтобы поговорить о том, что вызывает ее обеспокоенность по отношению к США", — отметила заместитель генсека.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.