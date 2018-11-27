Эксперт связал инцидент в Керченском проливе с соперничеством России с США

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение госграницы, не является локальным конфликтом, он проистекает из геополитического соперничества США с Россией, полагает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

"Тот факт, что в защиту Украины выступили страны-члены Евросоюза, одновременно входящие в состав НАТО, является доказательством того, что речь идет не о локальном конфликте, а о вопросе мировой геополитики, о соперничестве между США и Россией", — сказал РИА Новости аналитик.

По его словам, геополитическая стратегия США, которые стоят за НАТО, в том, чтобы "отрезать России путь (из Черного моря – ред.) к морским акваториям (Средиземному морю, Атлантическому и Тихому океанам)". "Именно поэтому Россия крайне чувствительна к сохранению своей безопасности в Черном море, в то время как Украина во главе с Петром Порошенко придерживается противоположной России стратегии, и является страной, которую используют для того, чтобы преградить России выход в Средиземное море", — сказал Томанн.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".