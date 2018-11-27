Эксперт связал инцидент в Керченском проливе с соперничеством России с США

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины за нарушение госграницы, не является локальным конфликтом, он проистекает из геополитического соперничества США с Россией, полагает глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.
По его словам, геополитическая стратегия США, которые стоят за НАТО, в том, чтобы "отрезать России путь (из Черного моря – ред.) к морским акваториям (Средиземному морю, Атлантическому и Тихому океанам)". "Именно поэтому Россия крайне чувствительна к сохранению своей безопасности в Черном море, в то время как Украина во главе с Петром Порошенко придерживается противоположной России стратегии, и является страной, которую используют для того, чтобы преградить России выход в Средиземное море", — сказал Томанн.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".