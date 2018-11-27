Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщила Ханна Йонассон, редактор портала Justice for Assange.

Месяц назад эквадорские дипломаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения. Так, журналиста обязали кормить своего питомца и убирать за ним. В противном случае животное грозились отдать в приют.

"Возмущенный этим он (Ассанж. — Прим. ред.) попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа. Они встретятся на свободе", — написала Йонассон в твиттере

Джулиан Ассанж уже более шести лет скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В мае 2016 года он завел себе любимца. Животное пользуется популярностью в соцсетях, у него есть собственная страница в твиттере.