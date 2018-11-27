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В мире

В ЛНР предостерегли жителей от посещения подконтрольных Киеву территорий

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Введение военного положения на Украине (56)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky

ЛУГАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики просит жителей призывного возраста воздержаться от поездок на подконтрольную Киеву территорию из-за введения военного положения в приграничных областях Украины, заявил журналистам и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Порошенко заявил об "угрозе сухопутной операции против Украины"
Верховная рада на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"Несмотря на заверения Порошенко… введение военного положения не может не вызвать ограничения демократических прав и свобод, которые на Украине и без того находятся в плачевном состоянии. В связи с этим МИД ЛНР настоятельно рекомендует воздержаться от посещения государства Украина лицами, на которых могут быть распространены нормы призыва и мобилизации", — заявил Дейнего.

Он добавил, что введение военного положения может повлечь значительное усиление контроля жителей ЛНР, пересекающих границу. "Мы ожидаем существенное увеличение уровня досмотров личных вещей жителей ЛНР, въезжающих на территорию Украины. В связи с этим мы просим жителей республики, планирующих посетить территорию Украины, ответственно отнестись к вопросу своей безопасности. Произвести предварительную очистку гаджетов от любой информации, которая может быть расценена украинскими силовиками как несущая угрозу", — отметил Дейнего.

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© Пресс-служба президента Украины
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В СНБО предупредили о возможном ограничении свобод украинских граждан
Он уточнил, что изменения коснутся не только пунктов пропуска, находящихся на соприкосновения, но и всех остальных пограничных пунктов, расположенных на границе с РФ. "Мы рекомендуем жителям ЛНР, по возможности, свести к минимуму время пребывания в населенных пунктах, находящихся в так называемой "красной зоне" или вообще воздержаться от посещения этих мест в период действия военного положения на Украине", — добавил Дейнего.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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