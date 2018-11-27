Украинский моряк Будзыло не имеет претензий по содержанию в Керчи

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Украинский военнослужащий Юрий Будзыло, задержанный при нарушении границы России в Керченском проливе, заявил журналистам, что у него нет претензий к российской стороне по содержанию в Керчи.

Киевский районный суд Симферополя во вторник избирает меру пресечения 12 из 24 задержанных украинских моряков. Они были доставлены в Симферополь из Керчи.

"Претензий нет", — сказал Будзыло, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее следствие попросило суд арестовать его на два месяца.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>