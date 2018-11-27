Украинский моряк Будзыло не имеет претензий по содержанию в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Украинский военнослужащий Юрий Будзыло, задержанный при нарушении границы России в Керченском проливе, заявил журналистам, что у него нет претензий к российской стороне по содержанию в Керчи.
"Претензий нет", — сказал Будзыло, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее следствие попросило суд арестовать его на два месяца.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.