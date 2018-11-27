КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь", выдвинутый этой политической силой в кандидаты на президентских выборах Юрий Бойко считает, что введение военного положения в 10 областях Украины связано с низким рейтингом президента Петра Порошенко в этих регионах.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

"Это все (военное положение – ред.) вводится в 10 областях, которые не являются электоральными сторонниками действующего президента. Люди из этих областей не собираются голосовать за действующего президента… я буду защищать этих людей, потому что невозможно таким образом сводить счеты с частью страны", — заявил Бойко в эфире телеканала 112 Украина.

Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.