КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь", выдвинутый этой политической силой в кандидаты на президентских выборах Юрий Бойко считает, что введение военного положения в 10 областях Украины связано с низким рейтингом президента Петра Порошенко в этих регионах.
"Это все (военное положение – ред.) вводится в 10 областях, которые не являются электоральными сторонниками действующего президента. Люди из этих областей не собираются голосовать за действующего президента… я буду защищать этих людей, потому что невозможно таким образом сводить счеты с частью страны", — заявил Бойко в эфире телеканала 112 Украина.
Официально президентская гонка стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент Украины, однако, пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 13,2%, за Порошенко готовы отдать свои голоса лишь 6,8% избирателей.