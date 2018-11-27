В ЛНР призвали Киев к конструктивному диалогу

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

ЛУГАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики в связи с введением военного положения на Украине призывает Киев к конструктивному диалогу, заявил и.о. главы МИД, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

"МИД ЛНР призывает представителей Украины к конструктивному диалогу в рамках минских договоренностей и напоминает, что введение военного положения актуализирует вопрос соблюдения государством Украина имплементированных норм международного права и обязательств, принятых в рамках подписанных в Минске документов", — сказал Дейнего на брифинге.

И.о. министра выразил уверенность, что только таким путем можно найти выход из конфликта.

"А всех, кто жаждет эскалации конфликта, ждет неотвратимое наказание за совершенные преступления против человечности", — сказал Дейнего.