В ДНР ждут от западных гарантов "Минска—2" реакции на военное положение

ДОНЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Гаранты Минских соглашений из числа западных стран и мировое сообщество в целом должны отреагировать в случае обострения ситуации в Донбассе после введения Киевом военного положения в приграничных областях Украины, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Верховная рада на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что потенциально такое решение может нести угрозы для эскалации в Донбассе.

"По вине киевских властей продолжается разрушение жилья и гражданской инфраструктуры, гибель мирного населения. К сожалению, мы не видим осуждения этих действий и шагов со стороны западных гарантов Минских соглашений. Мы надеемся на соответствующую реакцию и давление мирового сообщества на Киев", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что ситуация на линии соприкосновения остается крайне напряженной и Киев, вместо согласования дополнительных мер контроля за прекращением огня, вводит военное положение. При этом Никонорова выразил мнение, что "введение военного положения лишь развяжет руки украинским силовикам и может привести к новому витку эскалации конфликта".

Никонорова также отметила, что "введение на Украине военного положения существенно ограничит возможность реализации Украиной своих обязательств в рамках Минских соглашений". По ее словам, согласно украинскому законодательству, во время военного положения "запрещается не только проводить выборы, но и вносить изменения в конституцию".