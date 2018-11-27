Володин призвал наказать нарушителей границы России в Черном море

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Виновные в нарушении государственной границы России в Черном море должны понести серьёзное наказание в соответствие с законодательством РФ и международным правом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Те, кто нарушал закон, надеюсь, понесут серьёзное наказание в соответствии законами РФ и международными правилами", — сказал Володин во вторник журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Черном море.
После инцидента власти Украины приняли решение ввести военное положение. Изначально текст президентского указа предусматривал введение специального режима на 60 дней по всей стране. При этом в утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает.
Володин подчеркнул, что Порошенко, вводя военное положение в стране, преследует цель зачистить своих политических конкурентов накануне выборов главы государства. И повод для этого, по мнению спикера Госдумы, выбран "совершенно авантюрный и подлежащий осуждению".
Официально президентская гонка стартует в конце декабря, Порошенко пока не заявлял о планах баллотироваться на пост.