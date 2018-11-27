Володин призвал наказать нарушителей границы России в Черном море

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Виновные в нарушении государственной границы России в Черном море должны понести серьёзное наказание в соответствие с законодательством РФ и международным правом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – в воскресенье нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

"Те, кто нарушал закон, надеюсь, понесут серьёзное наказание в соответствии законами РФ и международными правилами", — сказал Володин во вторник журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Черном море.

После инцидента власти Украины приняли решение ввести военное положение. Изначально текст президентского указа предусматривал введение специального режима на 60 дней по всей стране. При этом в утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает.

Володин подчеркнул, что Порошенко, вводя военное положение в стране, преследует цель зачистить своих политических конкурентов накануне выборов главы государства. И повод для этого, по мнению спикера Госдумы, выбран "совершенно авантюрный и подлежащий осуждению".

Официально президентская гонка стартует в конце декабря, Порошенко пока не заявлял о планах баллотироваться на пост.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>