Грушко назвал ситуацию с переговорами по миссии ООН в Донбассе ясной

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. В переговорах по миссии ООН для Донбасса никакого тупика нет, ситуация абсолютно ясна, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"По миссии в Донбассе никакого тупика нет, ситуация абсолютно ясна. Во-первых, наши предложения как бы являются ответом на пожелания наших партнеров о необходимости усиления безопасности миссии ОБСЕ. И второе, наши предложения исходят из императива полного выполнения минских договоренностей. Что касается разных других идей, то да, в соответствующем виде они были распространены среди членов СБ ООН уже давно, больше года прошло. Некоторые наши партнеры видят эту миссию абсолютно другой. Но это их видение, оно полностью опрокидывает минские договоренности, что абсолютно неприемлемо и невозможно, потому что минские договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН, то есть являются частью международного права, которое необходимо соблюдать", — сказал Грушко.