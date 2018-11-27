Грушко: на Западе признают, что вина за ЧП в Черном море лежит на Киеве

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Призывы западных лидеров к сдержанности являются признанием того, что вина за инцидент в Черном море лежит и на Киеве, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мне представляется, что всё-таки в конечном итоге должен возобладать разум. И по крайней мере отдельные проблески такого разума присутствуют даже у нынешних идеологизированных западных лидеров, которые призывают к сдержанности обеих сторон. Это такое сквозь зубы признание того, что вина лежит и на украинской стороне даже с их точки зрения", — сказал Грушко.

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