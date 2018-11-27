Премьер Молдавии созвал заседание, чтобы обсудить ситуацию на Украине

КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип созвал экстренное заседание правительства, чтобы обсудить военное положение, введенное в ряде областей Украины, в том числе на границе с республикой.

Ранее Филип заявил журналистам, что Молдавия сожалеет в связи с инцидентом в Черном море и обеспокоена тем, как ситуация отразится на региональной безопасности.

"Премьер-министр Павел Филип проводит сегодня, 27 ноября, заседание, связанное с ситуацией на Украине. После заседания в 15.30 (16.30 мск — ред.) премьер проведет брифинг для прессы", — сообщили в пресс-службе правительства.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.