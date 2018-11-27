Грушко рассказал о заседании СБ ООН по Керченскому проливу

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Россия дала исчерпывающие оценки по ситуации в Керченском проливе в ходе заседания СБ ООН в понедельник, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В понедельник Совбез ООН проголосовал против рассмотрения запрошенного Россией вопроса по ситуации в Керченском проливе, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями.

"Вчера мы дали исчерпывающие оценки в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Кстати говоря, то, что его не дали провести в соответствии с процедурами СБ, это показывает истинные намерения западных стран в том, как использовать для целей геополитики кризис на Украине", — сказал Грушко.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

После инцидента власти Украины приняли решение ввести военное положение. Изначально текст президентского указа предусматривал введение специального режима на 60 дней по всей стране. При этом в утвержденном Верховной радой документе указано введение военного положения на 30 дней и лишь в десяти регионах страны из 24 — вдоль границы с РФ и вдоль побережья Черного и Азовского морей. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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