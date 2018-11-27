Грушко: реакция Запада на инцидент в Керченском проливе не стала сюрпризом

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три военных судна Украины за незаконное пересечение границы, не стала сюрпризом, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для нас реакция Запада — это абсолютно не сюрприз. И ничего другого, честно говоря, мы и не ожидали, потому что изначальная позиция по Украине, по украинскому кризису… вынуждает их занимать соответствующие… позиции по практически всем аспектам, связанным с изменением ситуации на Украине", — сказал Грушко.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

После инцидента ряд представителей западных стран выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива и призвали избегать дальнейшей эскалации.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>