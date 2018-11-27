БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Реакция Запада на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три военных судна Украины за незаконное пересечение границы, не стала сюрпризом, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.
После инцидента ряд представителей западных стран выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива и призвали избегать дальнейшей эскалации.
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