В МИД заявили, что уважают право мирного прохода через территориальные воды

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Россия уважает право мирного прохода через территориальные воды, однако госграница и суверенитет РФ также требуют уважения, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Двадцать третьего сентября три (украинских — ред.) военных корабля прошли спокойно в Бердянск, им была обеспечена лоцманская проводка, был направлен по соответствующим каналам запрос на проход. Поэтому механизмы для нормального судоходства, в том числе военного, в этом регионе существуют. Существует право мирного прохода через территориальные воды, мы его уважаем. Но мы также исходим из того, что должны таким же образом уважаться граница и суверенитет Российской Федерации", — сказал Грушко.