МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на Украине в некоторых областях страны после инцидента в Керченском проливе дает возможность киевским властям "поиграть мускулами", либо в 2019 году отказаться от проведения выборов президента, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Результат — введение вот этого самого военного положения, которое дает возможность действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения — это один из возможных вариантов. Но а может быть максимальный вариант рассматриваться, я имею в виду просто отказ от проведения выборов", — заявил Медведев журналистам. Он отметил, что с подобными прогнозами еще год назад выступали украинские аналитики.

Медведев в Белоруссии оценил шансы Порошенко на выборах президента Украины: победить шансов мало, даже во втором туре pic.twitter.com/U7aKYl7Qqn — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2018 г.

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Российский премьер отметил, что в данной ситуации также обращает на себя внимание реакция украинских общественных и политических деятелей.

"Обращает на себя внимание реакция со стороны украинского истеблишмента, украинских политических деятелей, включая бывших президентов, которые задали, в общем, вполне, на мой взгляд, очевидный вопрос: почему в гораздо более сложных ситуациях, в которые попадало украинское государство, военное положение не вводилось, а этот инцидент был использован в качестве основания для введения такого положения", — сказал Медведев.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже – на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.