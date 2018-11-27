Поставки гумпомощи через йеменскую Ходейду сократились вдвое

ЖЕНЕВА, 27 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Гуманитарные организации были вынуждены вдвое сократить поставки гуманитарной помощи через йеменский порт Ходейда из-за проблем с обеспечением безопасности в городе, что подрывает международные усилия по борьбе с голодом в стране, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Ферхузел.

"За последние две недели операции в порту Ходейды сократились почти вдвое. Грузовые компании не спешат звонить в порт Ходейды из-за отсутствия безопасности в самом городе", — заявил он.

По словам представителя ВПП, гуманитарная помощь, которая должна была быть выгружена в Ходейде, с ноября 2017 года перенаправляется в Аден, однако и там организации сталкиваются с проблемой получения разрешений. В настоящее время в порту Адена находится 1700 контейнеров ВПП и еще порядка 10 тысяч контейнеров с коммерческими грузами, которые до сих пор не получили разрешения на выгрузку. При этом использование альтернативных портов, к примеру, в Салале, увеличит стоимость и время доставки.

"Если ситуация не изменится или ухудшится, она будет иметь ужасающий эффект на доступность продовольствия и цены на рынках, что сильно усложнит возможности семей в Йемене удовлетворять свои основные потребности", — добавил Ферхузел.

Представитель ВПП призвал обе стороны конфликта в Йемене защищать порт Ходейды. Любое нарушение в работе порта подорвет международные гуманитарные усилия по борьбе с голодом в стране и приведет к неминуемому росту цен на продовольствие.