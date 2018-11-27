Инцидент в Керченском проливе был осознанной провокацией, заявил Грушко

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе был осознанной провокацией, совершенной по украинским внутриполитическим мотивам, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это была совершенно осознанная провокация. И, собственно, то, что произошло в Киеве после этого — незамедлительно последовала инициатива о введении военного положения, — это собственно, и показывает, к чему стремится правительство в Киеве: обострить максимально ситуацию. Очевидно, что… это внутриполитические мотивы, впереди выборы, президент (Украины Петр) Порошенко непопулярен, и, видимо, сейчас хочет вновь использовать обострение с Россией чтобы, во-первых, продемонстрировать украинскому обществу так называемую западную поддержку и, во-вторых, — вновь использовать тезис об агрессивной России для консолидации собственного электората", — сказал Грушко.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>