Инцидент в Керченском проливе был осознанной провокацией, заявил Грушко

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе был осознанной провокацией, совершенной по украинским внутриполитическим мотивам, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.
На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.