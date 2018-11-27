Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи. Архивное фото

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. С военной точки зрения инцидент в Черном море абсолютно исчерпан, военного значения он иметь не будет, заявил журналистам в Берлине замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Никакого военного значения, разумеется, это иметь не будет, потому что с военной точки зрения инцидент абсолютно исчерпан", — сказал Грушко.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>