Медведев: на Межправсовете ЕАЭС инцидент в Керченском проливе не обсуждался

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии подписания принятых в ходе заседания Евразийского межправительственного совета документов. 27 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии подписания принятых в ходе заседания Евразийского межправительственного совета документов. 27 ноября 2018

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Инцидент в Керченском проливе на на заседании Евразийского Межправсовета не обсуждался, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня на нашем мероприятии инцидент не обсуждали", — сказал Медведев.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение действующих правил прохода из Черного в Азовское море нарушили госграницу РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться нарушители не отреагировали и продолжали движение. С целью принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь, сами корабли были задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело