В Госдуме рассказали о планах по обсуждению ситуации в Керченском проливе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Госдума инициирует обсуждение ситуации вокруг Керченского пролива, обострившей отношения России и Украины, на всех международных площадках, заявил во вторник журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Верховная рада Украины в связи с этим в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
"Мы планируем обсудить эти вопросы. Более того, будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили также. Со своей стороны будем инициировать обсуждение этой темы для дальнейшего изучения и обсуждения", — сказал Володин.
"Хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги наконец-то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украины", — сказал Володин.