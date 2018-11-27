Франция призвала к деэскалации ситуации в Керченском проливе

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция хочет скорейшей военной деэскалации ситуации в Керченском проливе, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что обратится с соответствующим призывом к главе МИД Украины Павлу Климкину.
"Я уже сказал на встрече с Сергеем Лавровым, что этот инцидент случился, главным образом, из-за сильной милитаризации зоны, и что он может только усилить напряжённость и способствовать (другим) серьезным инцидентам", — сказал министр.
Он отметил, что "мы бы хотели, чтобы стороны показали сдержанность". По его словам, Франция ожидает от РФ освобождения задержанных моряков и судов в кратчайшие сроки.
"Я позвоню своему украинскому коллеге, чтобы призвать его к деэскалации в регионе, на границе между Чёрным и Азовским морем", — сказал Ле Дриан.
"Важно, чтобы обе стороны могли бы быть вовлечены в процесс деэскалации", — добавил он.
На фоне инцидента Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.