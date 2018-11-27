Страны ЕС обсудили, как реагировать на события вокруг Керченского пролива

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Послы стран ЕС обменялись на переговорах мнениями по дальнейшим шагам в связи с событиями вокруг Керченского пролива, но на данный момент информации о решениях нет, сообщила во вторник журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
"В последние дни было много контактов, включая встречу на уровне комитета по политике и безопасности вчера и сегодня. Там состоялся важный обмен мнениями, в том числе, связанный со следующими этапами. Мы продолжим следить за развитием событий. И, как всегда, любые ограничительные меры должны быть одобрены единогласно всеми странам-членами в Совете", — заявила на брифинге в ЕК представитель европейской дипслужбы.
"Вы знаете, на каком этапе мы сейчас находимся в отношении уже действующих санкций, связанных с Украиной и Россией. Вы знаете также, что неделю назад были дискуссии министров иностранных дел, были заявления о проводимой работе, работа продолжается, и мне нечего больше сейчас сообщить. Мы очень обеспокоены ситуацией и будем продолжать поддерживать контакты", — заключила она.
Позднее источник в структурах ЕС пояснил, что меры могут включать в себя реакцию на проведение выборов в Луганске и Донецке, в том числе путем расширения "черного списка".
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.