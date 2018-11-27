Страны ЕС обсудили, как реагировать на события вокруг Керченского пролива

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Послы стран ЕС обменялись на переговорах мнениями по дальнейшим шагам в связи с событиями вокруг Керченского пролива, но на данный момент информации о решениях нет, сообщила во вторник журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.

В понедельник в Брюсселе прошло заседание комитета по политике и безопасности на уровне дипломатических представителей по ситуации вокруг Керченского пролива, во вторник консультации продолжились. Источник в структурах ЕС ранее заявил РИА Новости, что на встрече могут быть выработаны меры реагирования ЕС на ситуацию.

"В последние дни было много контактов, включая встречу на уровне комитета по политике и безопасности вчера и сегодня. Там состоялся важный обмен мнениями, в том числе, связанный со следующими этапами. Мы продолжим следить за развитием событий. И, как всегда, любые ограничительные меры должны быть одобрены единогласно всеми странам-членами в Совете", — заявила на брифинге в ЕК представитель европейской дипслужбы.

"Вы знаете, на каком этапе мы сейчас находимся в отношении уже действующих санкций, связанных с Украиной и Россией. Вы знаете также, что неделю назад были дискуссии министров иностранных дел, были заявления о проводимой работе, работа продолжается, и мне нечего больше сейчас сообщить. Мы очень обеспокоены ситуацией и будем продолжать поддерживать контакты", — заключила она.

Неделю назад в Брюсселе прошли переговоры глав МИД стран ЕС, по итогам которых глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что европейские страны могут в ближайшее время, "дни или недели", принять меры в связи с проведением выборов в Донбассе, которые ЕС считает незаконными, и ситуацией с досмотрами судов в Азовском море.

Позднее источник в структурах ЕС пояснил, что меры могут включать в себя реакцию на проведение выборов в Луганске и Донецке, в том числе путем расширения "черного списка".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>





