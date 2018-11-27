Цукерберг не пришел на заседание гранд-комитета по фейковым новостям

ЛОНДОН, 27 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Пустующий стол с табличкой "Марк Цукерберг" бросился в глаза журналистам и другим людям, пришедшим во вторник в британский парламент на первое заседание международного "гранд-комитета" по вопросам, связанным с дезинформацией и фейковыми новостями, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Инициаторами создания "гранд-комитета" стали глава комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту палаты общин британского парламента Дэмиан Коллинз и глава комитета канадского парламента по доступу к информации, вопросам приватности и этики Боб Циммер. Объявляя 31 октября о создании комитета, они пригласили на первое его заседание основателя и главу Facebook Марка Цукерберга. Цукерберг отказался прийти, к большому неудовольствию парламентариев.

В заседании во вторник принимают участие представители ряда стран, в том числе Бельгии, Ирландии и Франции. Facebook представляет вице-президент по стратегии Ричард Аллан.

И британский, и канадский комитеты по отдельности добивались от Facebook информации касательно нарушений, в том числе, насчет скандала вокруг Cambridge Analytica и последующих утечек информации. При этом парламентарии остались недовольны тем, как отвечали на их вопросы многочисленные представители Facebook.

Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете. Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.

Сambridge Analytica подозревается в том, что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. —0-