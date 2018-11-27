Посольство России получили письмо высылаемой Минском россиянки

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Посольство России в Белоруссии получило обращение высылаемой из республики гражданки РФ, пресс-секретаря оппозиционной белорусской Объединенной гражданской партии Анны Красулиной, готово оказать ей необходимую поддержку, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.

Ранее Красулина сообщила, что получила от минской милиции уведомление о высылке из Белоруссии "в интересах общественного порядка". Решение о высылке принято сроком на год и действует с 30 ноября этого года. Она уточняла, что основаниями для высылки стали сведения МВД о трех фактах ее привлечения к административной ответственности — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и за неоплаченный проезд в общественном транспорте, по которым назначенные штрафы были уплачены в полном объеме. Красулина заявляла, что по двум случаям уже истек год с момента правонарушения, и административное наказание считается погашенным. Позже она направила в российское посольство в Минске письмо, в котором проинформировала о сложившейся ситуации. Красулина также заявляла, что не согласна с решением о высылке и будет его обжаловать.

"Ее обращение в посольство поступило, сотрудники консульской службы с ней связались. Мы рассматриваем ее как гражданку Российской Федерации, готовы оказать всю необходимую поддержку. Мы сделаем все необходимое, чтобы права гражданки России не были нарушены, в том числе обратим внимание на гуманитарный аспект ситуации", — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что, по имеющейся информации, Красулина пока не обжаловала решение о ее высылки из Белоруссии. Собеседник агентства подчеркнул, что принятое белорусскими правоохранительными органами решение следует рассматривать в правовом поле Белоруссии.