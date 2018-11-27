ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия обеспокоена инициативой "Репортёров без границ" по формированию "белых списков" журналистов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В целом, мы с тревогой наблюдаем за рядом инициатив, которые не скрытно, а публично реализуются на Западе, в том числе в Европе, инициатив, которые генерируются известной структурой "Репортёры без границ", идеи которой заключаются в том, чтобы вырабатывать некие индикаторы доверия к журналистике, "белые списки" и так далее", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник.

"То, что многие правительства начинают поддерживать такие подходы, наводит на очень неприятные мысли, что мы имеем дело с разновидностью политической цензуры. Мы бы не хотели того, чтобы предпринимались попытки модерировать глобальный информационный контент сквозь призму политических критериев, причем односторонних политических подходов", — отметил он.