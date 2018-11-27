В Астану на переговоры прибыла делегация правительства Сирии

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Делегация правительства Сирии прибыла на переговоры в Астану, которые состоятся 28-29 ноября, сообщил во вторник журналистам директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

"В Астану прибыла делегация Сирийской Арабской Республики для участия в 11-ой международной встрече по Сирии", — сказал он.

Представитель МИД отметил, что делегацию возглавил постоянный представитель Сирии при ООН в Нью-Йорке Джаафари Башар.

В Казахстане прошли уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России