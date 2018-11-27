Лавров разъяснил Ле Дриану позицию России по инциденту в Черном море

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разъяснил французскому коллеге Жан-Иву Ле Дриану позицию РФ по инциденту в Чёрном море, который был сознательно спровоцирован Киевом.

"Мы ответили на вопросы наших французских коллег относительно инцидента, который произошел в Черном море, почему-то Евросоюз в своих комментариях упоминает Азовское море… Мы подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции.

Он отметил, что два сотрудника СБУ, находившихся на украинских кораблях, уже дают показания, которые уже доступны СМИ. "Всем должно быть предельно ясно, как и почему это произошло", — отметил Лавров.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>