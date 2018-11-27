В Госдуме прокомментировали введение военного положения на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Введением военного положения в стране президент Украины Петр Порошенко нивелирует возможности своих политических конкурентов накануне выборов, так как это ограничивает возможности проведения митингов, работы политических партий, а полиграфическая продукция берется под особый контроль, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Леонид Красов.

Верховная рада в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Это произошло на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями. Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует 31 декабря 2018 года.

"С введением военного положения что интересно? Митинги запрещены, ограничиваются работы политических партий, то есть политических конкурентов господина Порошенко. Берется под особый контроль выпуск полиграфической продукции. Он на этом поле политической борьбы выкашивает всех своих конкурентов и создает себе очень хорошие условия для того, чтобы выиграть эти выборы", — сказал Красов.

"Это делается, мне кажется, именно с этой целью — для того, чтобы изолировать политических противников. Их возможности нивелируются с введением политического положения", — подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что в самой Раде никто не обеспокоился в связи с тем, что складывается ситуация, в которой Порошенко остается единственной значимой фигурой на политическом поле.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил изданию "Аргументы и факты", что провокацией на границе Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию "исключительно на раздувании мнимых угроз". Он также сообщил, что "с введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины".

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>